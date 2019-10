Fiera del formaggio di fossa: si degusta "l'Ambra di Talamello"

Appuntamento a Talamello il 16 e 17 novembre con la rinomata Fiera del formaggio di fossa, grande festa dedicata a questo formaggio stagionato nelle fosse scavate nella roccia arenaria. Una prelibatezza unica, definita dal poeta Tonino Guerra come Lambra di Talamello, per via dello straordinario colore che assumono le arenarie alla riapertura delle fosse. Le vie del paese saranno affollate da numerose bancherelle che proporranno l'acquisto del formaggio e di tanti altri prodotti tipici della Valmarecchia. Sarà inoltre possibile degustare il formaggio e provarne straordinari accostamenti nei numerosi ristoranti e nello stand gastronomico che resterà in funzione per tutta la durata della festa. Nel pomeriggio musiche giochi e divertimenti per i più piccini. Sabato pomeriggio torna D'vin fossa: un nuovo appuntamento tra musica e degustazione di vino e prodotti tipici, tante cantine vi aspettano per gustare insieme i vini del territorio.

Informazioni: tel. 0541 920036