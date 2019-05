Africa e Afriche tra sviluppi e migrazioni: tavola rotonda al Museo della Città

Dal 21 maggio al 19 giugno si terrà la manifestazione "Interazioni", giunta alla sua diciottesima edizione. Per l'occasione il 21 maggio al Museo delle Città si svolgerà alle 16.30 la tavola rotonda "Africa&Afriche tra sviluppo e migrazioni"

Intervengono Masto Raffaele (giornalista di Radio Popolare), Marco Trovato (direttore di Rivista Africa) e Paolo Attanasio (IDOS). Coordina: Francesco Cavalli (direttore Icaro TV).

Ingresso libero

Breve descrizione

Cosa sta succedendo nel continente Africano? A sud del Sahara l'Africa non è solo un continente, ma mille situazioni diverse e milioni di storie che vanno dalla povertà al riscatto, dalle guerre all'emarginazione, dallo sviluppo imprenditoriale e umano alla crescita educativa e culturale. L'immagine che spesso c'è in Italia dell'Africa si limita ad uno stereotipo che è sempre più lontano dalla articolata realtà. L'attenzione posta sull'immigrazione condiziona molto l'idea che ci facciamo dell'africano. Certamente esistono situazioni di crisi che spingono tante persone a cercare opportunità e speranza di vita altrove e anche fuori dal continente. Migrazioni da conflitti, dalla povertà e sempre di più dalle situazioni di crisi ambientale, i cosiddetti migranti climatici. Tuttavia quello che poco si racconta è che per quanto siano numericamente significativi i flussi migratori che rimangono per oltre il 90% all'interno dell'Africa stessa, la stragrande maggioranza del miliardo di persone che popola questo continente, ha altre prospettive di vita. Da un punto di vista di sviluppo, ad esempio, esistono intere aree dell'Africa che crescono più della media europea. Scelte politiche e sociali in ambito ambientale per esempio hanno portato stati come il Rwanda e recentemente anche il Kenya ad abolire la plastica da sacchetti. Lo sviluppo intellettuale e culturale per non parlare di quello musicale, sempre di più travalicano i confini, non solo quelli nazionali ma continentali.