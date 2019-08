Stayin' Alive in scena al Teatro all'Aperto con 60 musicisti

Mercoledì 21 agosto alle ore 21.15, lo splendido scenario del Teatro all'Aperto di Poggio Berni ospiterà 60 musicisti per un concerto che si preannuncia esplosivo: Stayin' Alive!

L’Orchestra Rimini Classica, la band PoP Deluxe, la Corale di San Marino diretta da Fausto Giacomini ed il coro Note in Crescendo diretto da Fabio Pecci accompagneranno Cristina Di Pietro, Giuseppe Righini e Gloria Turrini in una scaletta di canzoni che hanno fatto la storia della musica dance degli anni 70 e 80: sarà praticamente impossibile rimanere seduti.

Arrangiate da Marco Capicchioni e Aldo Maria Zangheri in scaletta hit storiche fra gli altri di Donna Summer, Lionel Richie, Gloria Gaynor, Bee Gees e Areta Franklin.

Sarà possibile cenare nel parco del Teatro prima del concerto negli stand gestiti dalla Pro Loco di Poggio Berni.

Biglietti non numerati €17, gratuiti per bambini fino a 8 anni.