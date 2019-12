'Opera' al teatro Astra per festeggiare il Natale

Da quest’anno in occasione delle festività natalizie il Teatro Astra di Bellaria- Igea Marina ha pensato al suo pubblico creando due Abbonamenti Strenna, concepiti come regali di Natale da fare ad amici, parenti o più semplicemente a noi stessi!

A partire da Sabato 14 dicembre 2019 fino a venerdì 17 gennaio 2020 sarà possibile acquistare due diverse tipologie di Abbonamenti Strenna a un prezzo promozionale, presso la Biglietteria del Teatro Astra di Bellaria- Igea Marina aperta il mercoledì dalle 11 alle 13 e il giovedì, venerdì e sabato dalle 17 alle 19.

L’Abbonamento Strenna Fisso a 3 spettacoli comprenderà: “Turandò” con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti venerdì 17 gennaio 2020, “Apoftegmi Musicali” con Max Paiella e Claudio Greg Gregori domenica 9 febbraio 2020, “Einstein Forever” di e con Gabriella Greison sabato 14 marzo 2020, al prezzo lancio di € 40.

L’Abbonamento Strenna Fisso a 4 spettacoli comprenderà i tre dell’Abbonamento Strenna Fisso a 3 serate con l’aggiunta dello spettacolo di Corrado Augias: “Ecce Homo” giovedì 9 aprile 2020 al prezzo scontato di € 58.

Una novità concepita e pensata volutamente per un pubblico attento alla cultura a tutto tondo, appassionato di cinema e di teatro.

Per festeggiare insieme il Natale è in programma al Teatro Astra: “Opera!” lunedì 23 dicembre 2019, un concerto che ruota introno alla figura della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, classe 1990. Time Machine Ensamble è un progetto che include un insieme di 10 giovani solisti under 30 che hanno come obbiettivo quello di avvicinare il pubblico al mondo della musica classica riscrivendo la tradizione e adattandola al moderno tramite un linguaggio originale e innovativo dai vestiti creati con le proprie mani alle coreografie fresche e frizzanti fino al light design d’effetto con l’intento di risuonare l’Opera Lirica seguendo la moda di oggi. La scrittura musicale è stata affidata a grandi compositori italiani e non: Giuseppe Vessicchio, Cristian Carrara, Lamberto Curtoni e Naomi Berrill.

Biglietto intero: € 13

Biglietto ridotto (under 18, over 65, studenti universitari, possessori di Youger Card): € 10

La biglietteria del Teatro Astra aprirà un’ora prima dello spettacolo.