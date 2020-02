Amarcord De Andrè fa sold out e raddoppia

Visto il tutto esaurito nella serata di sabato 22 febbraio per lo spettacolo degli Artenovecento dedicato a Fellini e Faber a Sant’Agata Feltria (RN), programmata una replica domenica 23 alle 18.00

Biglietti esauriti in tempi record per il primo appuntamento con “Cantami di questo Tempo”, la stagione del Teatro Mariani di Sant’Agata Feltria. L’attesissimo appuntamento con gli Artenovecento assieme a Denio Derni e il loro Amarcord De André, ha totalizzato un rapido sold out: per dare a tutti la possibilità di assistere allo spettacolo, gli organizzatori hanno pensato di proporre una replica domenica 23 febbraio alle 18.00, sempre sul palco del Mariani. Di fondamentale importanza la prenotazione al 327 5766384 (tel. o messaggio WhatsApp).

Questo incontro inedito fra tra De André e Fellini sarà un tripudio di canzoni e colonne sonore epocali, aneddoti imprevedibili e suggestioni oniriche, con un preciso filo rosso: le irresistibili bugie felliniane, così fantasiose e geniali da fare coppia perfetta con la poesia del cantautore genovese. Il tutto per celebrare in modo originale i 100 anni della nascita del regista riminese, e anche Faber, che il 18 febbraio spegnerà 80 candeline.

Sul palco gli Artenovecento: Matteo Peraccini (voce), Emiliano Ceredi (chitarre), Gioele Sindona (violino), Claudia Stambazzi (flauti), Fabrizio Sirotti (tastiere), Alessandro Frattini (basso), Jader Nonni (batteria) accompagnati da Denio Derni (attore). Appuntamento sabato 22 febbraio 2020 alle ore 21.00. Ingresso: 12,00 € (+ tessera 3,00 € una tantum). Per info e prenotazioni: 327 5766384 (via messaggio WhatsApp).

