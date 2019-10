Teatro Mariani: Bonetti inscena per un omaggio a Gaber

Dopo il successo della prima data, il 13 ottobre, al Teatro Mariani di Sant’Agata Feltria è di scena il secondo e ultimo appuntamento con CantarDiVino, la rassegna dedicata ai migliori cantautori italiani, in concomitanza con la Fiera del Tartufo.

Alle 17.30 sarà di scena, infatti, Vittorio Bonetti in trio, per un omaggio a Giorgio Gaber, intitolato Barbera e champagne col signor G.: un’ora di teatro e musica, e al termine, per chi lo desidera, un aperitivo con vini speciale selezionati per l’occasione, a prezzo scontato riservato al pubblico dello spettacolo.

Esuberante, istrionico, riflessivo, leggiadro; cantante, intrattenitore televisivo, cabarettista e “cantattore” intellettuale dalla capacità interpretativa corrosiva in ogni ambito dell'esperienza umana, Gaber ha influenzato generazioni di artisti con canzoni e monologhi anticonformisti e sempre indimenticabili. Lo porta in scena un ospite d’eccezione, il mitico Vittorio Bonetti. Cantante e pianista, Bonetti si merita sul campo l’appellativo di “juke box umano”, secondo la definizione di Michele Serra: anima musicale delle Feste de l’Unità nonché del giornale satirico “Cuore”, la sua interpretazione della grande canzone d’autore italiana è personale e sincera, originale ed emozionante, e col suo piano e la sua voce allieta da trentacinque anni le feste e le piazze di tutta Italia.

Per l’occasione, Bonetti sarà sul palco assieme a Nicoletta Bassetti al violino e a Jader Nonni alla batteria, «per uno spettacolo spumeggiante, da bere tutto in un sorso», come sottolineano gli organizzatori dell’Associazione Ostinata e Contraria.

I posti sono limitati, si consiglia la prenotazione. Il contributo richiesto per ogni spettacolo è di € 7,00 euro, e comprende: ingresso a teatro, ticket sconto per aperitivo post-concerto, tessera Associazione Ostinata e Contraria (obbligatoria per assistere alla stagione teatrale). Prenotazioni al tel. 327 5766384 (via WhatsApp tutti i giorni dalle 17.00 alle 22.00).

Domenica 27 sarà anche una buona occasione per poter fare prezzo speciale l’abbonamento alla stagione teatrale del Mariani, iniziata sabato 19 ottobre.