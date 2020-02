Teatro Ragazzi: L’Usignolo dell’Imperatore chiude la stagione 2019/2020

Domenica 16 Febbraio ore 16.30 ultimo appuntamento del Teatro Ragazzi per la Stagione 2019/2020, andrà in scena per l’occasione: L’Usignolo dell’Imperatore.

Il protagonista del racconto è proprio l’Usignolo dal canto meraviglioso che cattura l’attenzione dell’Imperatore della Cina. Da sempre rinchiuso entro le quattro mura del suo castello, non poteva non innamorarsi di quel canto melodioso di quel piumaggio delicato e per questo decise di rinchiudere l’Usignolo in una gabbia d’oro.

L’imperatore del Giappone regala all’Imperatore della Cina un uccellino meccanico che riproduce all’infinito quei suoni che per anni il vero Usignolo aveva riprodotto al cospetto del suo padrone; l’Usignolo vero, quello di piume, guadagna la libertà ma viene bandito dal regno di Cina.

L’automa canterino dopo anni di canti si rompe e nessuno riesce ad aggiustalo; l’Imperatore della Cina si ammala e sarà la voce del vero Usignolo che lo aiuterà con il suo canto leggiadro ad acquistare nuovamente le forze e la salute di un tempo! Come premio l’Usignolo chiede di poter cantare e vivere in libertà con il beneficio di fare udire il suo canto a tutti, anche ai bimbi del Teatro Astra!

Andersen scrive la sua fiaba sul contrasto tra apparenza e sostanza, tra natura e artificiale, memore dei racconti delle Mille e una Notte udite nella sua infanzia. Il canto poetico dell’Usignolo che reclama la sua libertà immerso nella natura non può essere paragonabile a un canto meccanico, immutevole di un automa che alla fine si inceppa. Adattamento teatrale dalla fiaba di H. C. Andersen “L’usignolo” di Aurelia Camporesi e Angelo Generali. Regia, scena, luci e immagini Angelo Generali Aiuto regia e costumi Aurelia Camporesi. Collaborazione alle musiche Delfio Plantemoli. Con Aurelia Camporesi e Angelo Generali. Tecnica Valter Guaraldi. Coproduzione Rosaspina / ERT Fondazione con il contributo di Regione Emilia- Romagna

Età: 3 – 10 anni | Ingresso intero: 10 € | ridotto: 6 €