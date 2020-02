Al Teatro Rosaspina Michele Sinisi va in scena con "Riccardo III, Now!"

Domenica 23 febbraio alle ore 18.00 al Teatro Rosaspina di Montescudo – Monte Colombo prosegue la rassegna Oltremisura 2020 con lo spettacolo Riccardo III / Now! di Michele Sinisi, attore e regista teatrale amato in particolar modo all’estero e finalista nel 2014 e nel 2008, e più volte segnalato, per i Premi Ubu in Italia. L’artista porta in scena un classico di Shakespeare e nel farlo sceglie il monologo che apre lo spettacolo, un testo che vale la bellezza dell’intera opera e che condensa tutta la vicenda. Quello di Sinisi è uno spettacolo-performance che utilizza le parole di William Shakespeare in lingua originale, solo il prologo di Riccardo viene infatti adoperato come partitura sonora. La narrazione che ne segue apre all’aspetto più profondo, all’animo del personaggio e di chi gli sta intorno. Il posticcio e la finzione, l’artificio che induce a credere, in questo personaggio sembrano trovare una delle occasioni più emblematiche e la magia del teatro diventa una grande bugia. Riccardo diventa cattivo perché la vita gli ha tolto tanto. La cattiveria con cui invade la storia non è comodamente assoluta ma è generata dalla vita vissuta sotto il cielo. C’è una forte nostalgia in quell’inizio perché niente è più doloroso della coscienza di ciò che non sarà più. Lo spettacolo non racconta una storia ma la fa vedere e il testo ha un ruolo musicale, da sentire più volte. È infatti attraverso i suoni registrati, gli odori, l’uso degli oggetti scenografici e l’azione fisica portata all’estremo, che la vicenda di Riccardo III riemerge. La performance fa leva su un linguaggio contemporaneo che ricostruisce attraverso immagini e sensazioni la tragedia shakespeariana. Un’occasione unica per vedere uno spettacolo diverso, da non perdere assolutamente! A seguire aperitivo offerto dalla Pro Loco di Montescudo. In sala mostre “I Villeggianti”, opere di Veronica Zavoli. Ingresso spettacolo 12,00 €.