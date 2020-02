A teatro con mamma e papà con "Solo...intorno all'infinito"

Conclusasi con l’ottimo successo di pubblico la prima parte della rassegna (Ottobre -Dicembre), la Piccola Stagione del Teatro Villa prosegue a Febbraio la sua seconda tranche con la rassegna di spettacoli domenicali per le famiglie, A teatro con mamma e papà. Domenica 16 Febbraio ore 17.00 inaugura Gianluca Reggiani con il suo Solo…intorno all’infinito, avventuroso racconto di viaggio dell’impresa del primo uomo che ha circumnavigato il globo in solitaria. Marzo vede anche due debutti firmati Città Teatro: domenica 1 marzo in occasione del centenario della nascita, Città Teatro dedica un affettuoso omaggio al grande maestro del cinema con Fellini spiegato ai bambini- il clown dei clown con protagonista Mirco Gennari, mentre domenica 22 Marzo Giorgia Penzo sarà in scena con In vacanza con la strega ,una fiaba contemporanea che è anche un divertente racconto di formazione, ispirato al libro Un’estate con la strega dell’Ovest.