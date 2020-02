Lo Spazio Tondelli apre le porte al Teatrodanza

Lo Spazio Tondelli e la città di Riccione aprono le porte alla danza con due appuntamenti imperdibili inseriti nel programma di E’ bal – Palcoscenici romagnoli per la danza contemporanea, progetto di ATER condiviso con alcuni teatri più importanti e festival teatrali romagnoli. Si inizia sabato 22 febbraio, ore 21, allo Spazio Tondelli (viale Don Giovanni Minzoni, 1) con lo spettacolo "Una giornata qualunque" del danzatore Gregorio Samsa. In scena Lorenzo Gleijeses veste i panni di Gregorio Samsa, danzatore immaginario, protagonista omonimo del celebre racconto di Franz Kafka La metamorfosi. Dopo lo spettacolo è previsto un incontro con l’attore per approfondire la genesi dell’opera e le tematiche trattate. Sul palco, infatti, si intersecano tre diversi nuclei narrativi: alcuni elementi della vita di Kafka, la storia del personaggio letterario Gregorio Samsa e la vicenda del danzatore omonimo, prigioniero della ripetizione ossessiva dei suoi materiali performativi in vista di un imminente debutto. Lorenzo Gleijeses può contare su numerosi contributi di valore. Eugenio Barba e Julia Varley, oltre a co-firmare drammaturgia e regia, si prestano anche come voci off insieme a Maria Alberta Navello e Geppy Gleijeses. La consulenza drammaturgica è di Chiara Lagani, cofondatrice di Fanny & Alexander e già vincitrice del Premio speciale per l’innovazione drammaturgica all’edizione 2017 del Premio Riccione per il Teatro. Gli oggetti coreografici nascono da una serie di incontri con Michele Di Stefano, coreografo del gruppo mk, premiato con il Leone d’argento alla Biennale di Venezia 2014 e con l’Ubu 2019 (miglior spettacolo di danza dell’anno). Suono e luci sono di Mirto Baliani, mentre lo spazio scenico è di Roberto Crea. Costo del biglietto: 10 euro (ridotto speciale “E’ Bal Card” e under 30: 5 euro.

Domenica 23 febbraio il weekend riccionese dedicato al teatrodanza prosegue con un’imperdibile occasione per artisti, performer e studenti: una masterclass condotta da Lorenzo Gleijeses dal titolo La drammaturgia dell’attore, in programma dalle 10 alle 14 alla Villa Franceschi (via Gorizia, 2). Dedicato a chi desidera approfondire le implicazioni concrete delle arti performative, l’incontro esplorerà tecniche e pratiche funzionali alla creazione dei propri “materiali attoriali”, cioè quei mezzi che permettono all’attore di realizzare una composizione autonoma, indipendente e personale. Il frutto della masterclass potrà servire come punto di partenza per un’eventuale collaborazione futura con lo stesso Gleijeses, o per una creazione originale. Per partecipare è necessario inviare curriculum vitae e foto all’indirizzo stagione@riccioneteatro.it. Il costo della masterclass è di 15 euro e include l’ingresso allo spettacolo Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa.