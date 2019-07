The Harvest: una serata di solidarietà contro il razzismo

Il 12 luglio al Cinema Tiberio si svolgerà l’Evento Speciale “Questa è la mia terra”. Una serata per parlare di diritti, esprimere idee, scambiare proposte. Una serata di solidarietà a favore dei lavoratori e lavoratrici e contro il razzismo. Alle 19.30 la serata si apre con un apericena organizzato da Pacha Mama, alle 20.30 dibattito su: Diritti, sfruttamento e razzismi, a cura della associazioni promotrici, alle 21.30 verrà proiettato il film 'The harvest'. Il genere docu-musical unisce, per la prima volta, il linguaggio del documentario alle coreografie delle danze Punjabi, raccontando l’umiliazione dei lavoratori sfruttati dai datori di lavoro e dai caporali. In sala sarà presente il regista Paco Mariani