La band The Sun protagonista con "La strada del sole"

THE SUN - 20 anni di musica e amicizia



I The Sun sono più che un gruppo rock. La band italiana - evoluzione artistica dei vicentini Sun Eats Hours, formatasi nel 1997 e composta da Francesco Lorenzi (autore, cantante e chitarrista), Riccardo Rossi (batterista), Matteo Reghelin (bassista), Gianluca Menegozzo (chitarrista) - ha una storia straordinaria, frutto di un intenso percorso iniziato nel 1997.

Oggi è seguita da migliaia di giovani, ha all’attivo più di 750 esibizioni tra Europa, Giappone, Palestina, Israele e Brasile ed è costantemente in tournée.



Ha condiviso il palco con artisti come The Offspring, The Cure, Deep Purple, Muse e molti altri. Il loro “rock positivo” li sta portando in tutta Italia e oltre i confini nazionali: tra il 2015 e il 2016 la band ha suonato in Portogallo, in Slovacchia e Slovenia, in Terra Santa e a Cracovia in occasione della "Giornata Mondiale della Gioventù". L’8 dicembre 2017 esce “20” il nuovo lavoro discografico, che celebra i primi vent’anni di attività della band.

Attraverso canzoni nate da forti esperienze personali, con messaggi pregni di spiritualità e vita, i The Sun parlano al cuore di chi vuole fare del proprio cammino una storia che resti per sempre: un'autentica strada del Sole.