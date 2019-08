Torna a Riccione il Convegno Filatelico Numismatico

Torna l’appuntamento annuale per gli appassionati di collezionismo organizzato da oltre 10 anni dalla Numismatica riminese. Al Palazzo del turismo giovedì 29 agosto inaugura il Convegno Filatelico e Numismatico che ad ogni edizione – questa è la 69° - porta a Riccione moltissimi appassionati e tante novità. In vista dell’edizione numero 70 la giunta comunale, così come accaduto con il Mc Hip Hop, ha da poco approvato un protocollo d’intesa triennale relativo a questo appuntamento che ormai da tanti anni si svolge in città.

Oltre all’esposizione il programma prevede come ogni anno anche mostre e conferenze.

Loredana Pancotto porta a Riccione l’esposizione dal titolo Impressum, in cui mostrerà i pezzi più belli della sua carriera, non solo monete e medaglie ma anche bozzetti e modelli, studi, curiosità e inediti, mentre Alex Ricchebuono sarà il protagonista (venerdì 30 agosto ore 15) ella conferenza Il denaro come strumento di finanziamento politico.

Anche quest’anno l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato emetterà il foglietto erinnofilo (i chiudilettera celebrativi) dedicato all’evento, un’edizione speciale in tiratura limitata di 1.000 pezzi autografata dall’autore.

Gli espositori (circa un centinaio da Italia e Europa) sono specialisti del settore e tratteranno monete, banconote, medaglie, francobolli, documenti antichi, tele carte e altri materiali da collezionismo.

Le tre sezioni dedicate a filatelia, numismatica e collezionismo di vario genere saranno ospitate all’interno dei due saloni del Palazzo del turismo e potranno essere visitate gratuitamente da collezionisti e curiosi con orario continuato dalle 9.00 alle 18.00.