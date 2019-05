Speaker d'eccellenza a Riccione per lo Sport Digital Marketing Festival

Il 12 giugno al Palazzo dei Congressi di Riccione torna Sport Digital Marketing l’evento di formazione top in Italia per specializzarsi in Marketing Digitale per lo Sport.

Sul palco del Palacongressi saliranno molte Star tra cui: Marco Belinelli, NBA Champion, Linus, direttore artistico di Radio Deejay e ideatore della Deejay Ten, Maurizia Cacciatori , leggenda del volleyitalianoe, Pierluigi Pardo giornalista Mediaset, conduttore di Tiki Taka!, Frank Vitucci, super coach del basket italiano, Alessandro De Rose, campione di Tuffi High Diving, Riccardo Moraschini, cestista del New Basket Brindisi, Vanessa Villa, campionessa italiana di karate e influencer e Giuseppe De Bellis, direttore SKY Tg24 e direttore editoriale SKY Sport Digital.



Un format eccezionale di una singola giornata per incontrare e interagire con grandi nomi dello sport, del giornalismoe del web marketing: in questa "STAR EDITION” ci saranno anche i migliori professionisti italiani del web, Rudy Bandiera, Riccardo Scandellari, Carlotta Silvestrini, Gianmarco Terraccianoe Michael Vittoricon Roberta Pinnain un focus speciale “Facebook e Instagram Ads sul Campo” disegnato appositamente per atleti e società sportive.

Terranno lezioni sulle strategie digitali per aumentare l'engagement, implementare le community, coinvolgere fan e gruppi, migliorare lo storytelling.



Sarà un’esperienza formativa ineguagliabile “business oriented”:metodi, strategie, tattiche e strumenti per dare agli atleti e a chi lavora nello Sport-system solide basi per progettare, costruire e promuovere la propria immagine sul web, diventare un brand o influencer di rilievo e delineare, senza fare errori, il proprio business model vincente.

Il Festival sarà presentato da Rudy Bandiera- digital coach, TedX speaker e autore di best seller "social"- che porterà sul palco dell’evento professionalità, intensità e ironia.



Main partner dell’evento il Master Social Media e Digital Marketing di Europa InnovationBusiness School.

Lo Sport Digital Marketing Festival è rivolto ad atleti ed ex atleti di tutti gli sport, appassionati di sport e digital marketing; a chi lavora in club e squadre – organizzazioni sportive a tutti i livelli - e associazioni dilettantistiche; a responsabili e addetti uffici marketing e commerciali; agenzie di comunicazione, social media marketing e pr – freelance e blogger; studenti universitari, neolaureati; giornalisti, uffici stampa e professionisti della comunicazione; start up, PMI e aziende, imprenditori del settore wellness.

LO SPORT DIGITAL MARKETING FESTIVAL APRE LE PORTE AD ATLETI E STUDENTI.

Potranno accedere al Festival gratuitamente:

gli Atleti tesserati con Società Sportivedell’Emilia-Romagna, tutti gli sport

gli Studenti delle terze e quarte Superiori delle province di Rimini, Forli-Cesena, Ravenna e Pesaro

i Docenti che accompagneranno le classi.

Per ricevere i PASS in omaggio basterà contattare la Segreteria del Festival al 351.9295625

oppure mandare una e-mail con Nome/Cognome/e-mail/Numero di telefonoall’indirizzo: staff@sportdigitalmarketing.eu