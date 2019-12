Fiera di Santa Lucia: San Giovanni si anima tra concerti di Natale, mercatini, laboratori per bambini

A San Giovanni in Marignano torna dal 13 al 15 dicembre l’Antica Fiera di Santa Lucia, il più antico evento marignanese, arrivato ormai alla sua 954° edizione! Nato come scambio di merci e bestiame nelle campagne marignanesi, è diventata nell’Ottocento la prima fiera del paese a svolgersi in Piazza Silvagni, attorno alla chiesa detta di Santa Lucia.

Questa millenaria tradizione continua ancora oggi con mercato, articoli da regalo, dolciumi e specialità natalizie che anticipano le festività nel Granaio dei Malatesta. La fiera è caratterizzata, grazie all’importante apporto dell’Associazionismo marignanese, da animazioni e laboratori, un Natale col cuore, “fatto a mano” da tantissimi volontari. In Piazza Silvagni e via XX Settembre, infatti, saranno presenti le Associazioni Bimbi per Natura, Centro Studi Naturalistici Valconca, Circolo Arci F. Beretta, Col Sorriso, Davide Pacassoni, Parrocchia Pietro Apostolo, Regno di Fuori e Scout Agesci San Giovanni 1 con attività e proposte di auto finanziamento. Momento centrale dell’evento sarà venerdì 13 alle ore 14.30 in Piazza Silvagni il laboratorio “Costruisci il tuo Natale”: l’addobbo dell’albero con i bambini delle scuole marignanesi, a cura di Regno di Fuori aps: un momento per condividere il calore del Natale e lasciare spazio alla fantasia ed alle emozioni. Tornano inoltre gli Elfi di Natale in via XX Settembre per tantissime animazioni e gustose sorprese a cura di Aps Pro Loco San Giovanni in Marignano. In Galleria Marignano l’Associazione Scuolinfesta insieme alle Nonne del Centro Ricreativo “L’Amicizia”, è pronta a stupirci con tante dolcezze. Immancabile infine la Santa Messa dedicata a Santa Lucia, celebrata nella chiesa e animata dal Chorus Marignanensis, in programma venerdì 13 alle ore 10.30. La Chiesa sarà aperta con l’esposizione del quadro della Santa e sarà possibile, nella giornata di domenica, ascoltare le sonorità dell’organo Settecentesco. Venerdì e domenica inoltre appuntamento con la musica: venerdì sera alle ore 21.00 il tradizione concerto di Natale di Aps InConTraMusica e domenica alle 17.00 il Concerto del Corpo Bandistico di San Giovanni in Marignano.

Gli eventi natalizi continuano poi con tantissime sorprese. Dal 2 dicembre al 6 gennaio il calendario marignanese è infatti costellato di proposte natalizie musicali, teatrali, di animazione…, per un totale di 35 iniziative a cura di oltre 30 tra Associazioni e realtà marignanesi.

Ecco tutti gli eventi in programma dal 13 al 15 dicembre: 954a Antica Fiera di Santa Lucia. Dalle ore 8 nel centro storico si potrà perdersi nel mercatino tra dolciumi, prodotti tipici, artigianato e idee regalo per Natale oltre che ammirare in via Ponti Ventana i Trattori d'Epoca a cura di Moto Club E. Vanni. In Piazza Silvagni

Mercatino delle Associazioni marignanesi di autofinanziamento e animazioni a cura di Bimbi per Natura, Centro Studi Naturalistici Valconca, Circolo Arci F. Beretta, Col Sorriso, Davide Pacassoni, Parrocchia Pietro Apostolo, Regno di Fuori e Scout Agesci San Giovanni 1. Inoltre ci sarà il mercatino dei Libri del Regno di Fuori a favore della Biblioteca comunale di San Giovanni in Marignano. Tra le iniziative ritroviamo:

"Bimbi per natura" che presenta il Mercatino di Natale con decorazioni e oggetti natalizi prodotti in casa. L’insolita Ludoteca con giochi di una volta, laboratorio di costruzione con materiali naturali. Il tè delle cinque con tisane e dolcetti.

"Il Villaggio degli Elfi di Natale" che presenta "Gli Elfi a Palazzo" creatività, golosità e divertimento per grandi e piccini in compagnia dei coloratissimi Elfi di Natale. Dalle 14.30 partendo dal punto Reclutamento Elfi in Piazza Silvagni puoi raggiungere via XX Settembre davanti a Palazzo Corbucci, dove ti aspettano gli Elfi di Natale .Troverai i laboratori creativi degli Elfi artigiani e potrai metterti alla prova per diventare Elfo anche tu. Potrai gustare le loro golosità preferite: l’Elisir, la Cioccocialda, i pop corn, lo zucchero filato.

Scuolinfesta dalle 9.30 presenta la galleria a Natale è ancora più dolce con Biscotti artigianali, zucchero filato fragoloso, dolciumi... poi ancora il Mercatino di Natale e Lo scambio del libro... la domenica, come da tradizione, caldarroste e vin brulé!

Scuolinfesta, in occasione delle festività natalizie, sostiene l’iniziativa di UICI Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Rimini. Regalatevi e/o regalate un buonissimo Pandoro o Panettone Artigianale... contribuirete alla realizzazione del progetto Orientamento e Mobilità organizzato dall’Unione Ciechi. A cura di Scuolinfesta, in collaborazione con UICI Unione Ciechi e Ipovedenti di Rimini e con le Nonne del Centro Ricreativo “l’Amicizia”

Durante le giornate della Fiera sarà inoltre visitabile la mostra “Cum A Simie” esposizione di luoghi e oggetti d’uso fra Ottocento e Novecento a cura di APS Pro Loco San Giovanni in Marignano. Nei giorni della fiera, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 AVIS consegna ai donatori l’omaggio natalizio.

Venerdì 13 Dicembre ore 10.30 Chiesa di Santa Lucia si svolgerà la Santa Messa in onore di Santa Lucia

con la partecipazione del Chorus Marignanensis diretto da Giuliana Capellini. Dalle ore 14.30 Piazza Silvagni "Costruisci il tuo Natale": storia, animazione ed addobbo dell’Albero di Natale a cura di RegnodiFuori

con le decorazioni dei bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale e della Scuola Paritaria “Maestre Pie dell’Addolorata” . Laboratori di decorazioni natalizie con Daniela Franceschelli, ristoro degli Elfi a cura di APS Pro Loco San Giovanni in Marignano. Alle ore 21.00 Chiesa di San Pietro si terrà il concerto di Natale con Marc Antoine Charpentier ‘Te Deum H146’ per soli, coro e orchestra, Georg Friedrich Haendel ‘Suite in re maggiore’ per tromba e orchestra, Arcangelo Corelli ‘Concerto per la notte di Natale’ per orchestra d’archi con Schola Cantorum Santa Lucia, Corale del Montefeltro, I Cameristi del Montefeltro. Direttore Valentino Bastianelli. Nell’ambito di Minifestival Cameristico 12^ edizione a cura di InConTraMusica. Ingresso offerta libera. Sabato 14 Dicembre dalle ore 9.30 Casa Residenza Anziani Festa di Natale con la S. Messa e incontro con i familiari, intervento e saluti delle Autorità. Alle ore 11.00 nella Sala del Consiglio si svolgerà "Per ogni bambino nato un bambino salvato" con la consegna della Pigotta dell’Unicef a tutti i nuovi nati marignanesi del 2019. Dalle ore 14.30 Piazza Silvagni "Natale in famiglia, laboratorio di decorazioni natalizie"

Letture, storie di Natale, animazioni in compagnia degli Elfi Quorino e Coso. Laboratorio a cura del Centro per le Famiglie in collaborazione con Regno di Fuori APS. Alle ore 16.00 Sala del Consiglio Elisa Gortani parlerà di "Storie di Monti e di delitti dall’Inquisizione ai cosacchi" inoltre ci sarà la presentazione Ufficiale del nuovo romanzo di Milena Renzi e Igino Dorissa. Con gli interventi teatrali di Daniele Dainelli e musicali di Paolo Montebelli.Acquistando il romanzo si sosterrà la OdV La Prima Coccola a supporto

del reparto Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Infermi di Rimini. Alle ore 16.45 Galleria Palazzo Corbucci (Via XX Settembre) "In viaggio per Betlemme" Racconti per grandi e piccini a cura de l’Ottonarrante ContaStorie per Passione, con la collaborazione di APS Pro Loco di San Giovanni in Marignano. Dalle 20.30 Centro giovani White Rabbit. Spazio giovani Christmas. Serata di animazione e giochi per ragazzi dai 12 ai 20 anni a cura dei ragazzi di Spazio Giovani e APS Alternoteca. Alle ore 20.30 Teatro A. Massari

"Colors: di tutti i colori" spettacolo del Laboratorio Teatro delle Diverse Abilità, regia: Virginia Spadoni, Teatro dei Cinquequattrini. Con il patrocinio e contributo del Comune di San Giovanni in Marignano

Con il contributo del Comune di Gradara e di Formula Servizi alle Persone Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S.

In collaborazione con: Servizio Sanitario Regione Emilia Romagna, Associazione Davide Pacassoni, Centro Socio Riabilitativo Residenziale “Fondazione G.Del Bianco”, Associazione il Puzzle.

Domenica 15 Dicembre alle ore 11.00 Chiesa di San Pietro si svolgerà la processione con l'immagine di Santa Lucia accompagnata dal Corpo Bandistico e dai bimbi della Parrocchia, dalla Chiesa di Santa Lucia alla Chiesa di San Pietro. S. Messa con il coro parrocchiale dalle ore 14.30 Piazza Silvagni "Alla scoperta di Babbo Natale" Letture, animazioni e truccabimbi in compagnia degli Elfi del Regno di Fuori Aps. Dalle ore 15.00 Chiesa di Santa Lucia "Magie musicali" all’organo settecentesco. Alle ore 17.00 Chiesa di San Pietro

Concerto di Natale del Corpo Bandistico di San Giovanni in Marignano