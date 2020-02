Torna “la Casa del Tempo”, il mercatino di antiquariato in piazza Ganganelli

Come ogni prima domenica del mese, il 1° marzo in piazza Ganganelli torna “la Casa del Tempo”, il consueto mercatino di antiquariato, modernariato e vintage che si terrà regolarmente dalle ore 9 alle 19. È invece rinviato a data da destinarsi l’incontro pubblico su destinazione e parco turistico della Valmarecchia programmato per lunedì 2 marzo in biblioteca. Rinviata anche la mostra sulla brand identity della destinazione turistica “Valmarecchia terra dei Malatesta e dei Montefeltro” che doveva essere allestita nella galleria Baldini da domani (giovedì 27 febbraio), mentre è prorogato l’allestimento realizzato in occasione del Giorno del Ricordo “Fascismo, foibe, esodo. Una tragedia del confine orientale”. La sospensione è stata disposta dall’Amministrazione comunale per questioni organizzative legate all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Per la settimana in corso, sono sospese anche le iniziative di biblioteca, musei e Centro per le Famiglie. Confermata, infine, la chiusura dei musei fino a domenica 1° marzo.