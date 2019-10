Torna la rassegna CantarDiVino al Teatro Mariani alla fiera del Tartufo

Dopo il successo della scorsa edizione, l’Associazione Ostinata e Contraria di Cesena ripropone a Sant’Agata Feltria (RN), durante la Fiera del Tartufo, la rassegna CantarDiVino al Teatro Mariani, anteprima della attesissima stagione teatrale 2019-2020, che verrà svelata nei prossimi giorni.

Questa seconda edizione della rassegna si terrà le domeniche 13 e 27 ottobre 2019 alle 17.30, e ospiterà due omaggi a due grandi cantautori, rispettivamente Enzo Jannacci e Giorgio Gaber, presentati da artisti eccezionali, ovvero Giacomo Toni e Vittorio Bonetti Trio. Un’ora di teatro e musica, e al termine, per chi lo desidera, un aperitivo con vini speciale selezionati per l’occasione, a prezzo scontato riservato al pubblico dello spettacolo.

Domenica 13 ottobre, dunque, il cantautore romagnolo Giacomo Toni porterà sul palco il suo personalissimo omaggio a Enzo Jannacci, significativamente intitolato l'armanico e il bevitore longevo. «Se Jannacci fosse un vino avrebbe sicuramente una storia antica, avrebbe sapori impossibili e contrastanti, dolce e amaro, aspro e amabile»: nettare di un vitigno pregiato ma cresciuto su un’aiuola spartitraffico, da gustare davanti al camino per strappare un sorriso a una giornata grigia d’autunno, o per meditare sulla propria vita. A lui deve moltissimo Giacomo Toni, il “bevitore longevo”, che racconterà dell’Armando, di bei fiori che sfioriscono e di tante altre storie che lo hanno fatto innamorare di Enzo Jannacci.

I posti sono limitati, si consiglia la prenotazione. Il contributo richiesto per ogni spettacolo è di € 7,00 euro, e comprende: ingresso a teatro, ticket sconto per aperitivo post-concerto, tessera Associazione Ostinata e Contraria (obbligatoria per assistere alla stagione teatrale). Prenotazioni al tel. 327 5766384 (via WhatsApp tutti i giorni dalle 17.00 alle 22.00).

Domenica 13 sarà anche l’occasione per poter fare l’abbonamento alla stagione teatrale del Mariani a prezzo speciale.