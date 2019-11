Torna la rassegna “J’accuse: nessuno è innocente” con il filosofo Carlo Sini

Venerdì 8 novembre il filosofo Carlo Sini pronuncerà “J’accuse: nessuno è innocente”. Diceva il grande Anassimandro che tutti gli esseri si fanno la guerra, che si recano ingiustizia e che ne pagheranno il fio secondo la legge del tempo, ossia morendo a loro volta. L’innocenza non è di questo mondo, in cui i viventi abitano nella strozzatura di corpi separati, vicendevolmente bisognosi gli uni degli altri ma anche vicendevolmente persecutori. Come sottrarsi allora a questa colpa strutturale e originaria? Ed è poi proprio una colpa? Ne siamo davvero, e in che misura, responsabili? Già questa domande dimostrano però che, nel profondo, non siamo del tutto sicuri della nostra innocenza, perché, come diceva Freud, non siamo del tutto padroni a casa nostra. Heidegger parlava di un costitutivo “essere in colpa dell’Esserci”. Insomma: nessuno è innocente? Nessuno lo fu mai? Bisognerà pure chiederselo, una volta o l’altra. Cinema-teatro Astra ore 21,00. Ingresso libero sino ad esaurimento posti