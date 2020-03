Spettacoli, danza e proiezioni: riflettori puntati sulla nuova edizione del Riccione TTV Festival

Riccione TTV Festival, manifestazione biennale dedicata alle nuove frontiere del teatro e ai rapporti tra arti sceniche e video, si svolgerà dal 18 al 20 settembre. Creato nel 1985 da Franco Quadri e diretto da Simone Bruscia, il TTV festeggerà quest’anno la sua 25esima edizione con tre giorni di spettacoli, incontri e proiezioni.

Un focus approfondito sarà dedicato alla ricerca teatrale di Daria Deflorian e Antonio Tagliarini, vincitori del Premio speciale per l’innovazione drammaturgica alla 55a edizione del Premio Riccione per il Teatro. Da quest’anno il TTV ospita, in particolare, uno spazio dedicato alla danza, un focus sui linguaggi del corpo e del contemporaneo a cura di Lorenzo Conti. Performance site specific e camminate outdoor, firmate dai più importanti coreografi della scena nazionale, invaderanno alcuni luoghi simbolo della città di Riccione avvolgendo lo spettatore in un lungo abbraccio di fine estate, dall’alba al tramonto.

La grafica del festival, firmata da Laura D’Amico, è un omaggio al manifesto creato da Massimo Dolcini per la prima edizione TTV nel 1985.