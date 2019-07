Torna in Romagna la Wave Music Boat

Torna a Rimini la Wave Music Boat econ due appuntamenti nelle serate di sabato 26 agosto e sabato 2 settembre. Per ognuna delle due notti, Wave Music Music Boat partirà alle 17.30 da Rimini e alle 19.30 da Cattolica, arrivando alle 23.30 a Cattolica e a mezzanotte a Rimini.

sabato 26 agosto

Ospiti speciali NiCe7 e Greeko. NiCe7 (nella foto) è un progetto tutto italiano, formato nel 2005 dai dj e produttori Nicola Daniele e Cesare Marocco: la loro ascesa è stata allo stesso tempo sia costante che rapida. Nel 2012 si sono aggiudicati i Beatport Music Awards, nel 2013 hanno dato vita alla label D-Floor, nel 2014 hanno firmato la compilation Defected In The House Miami. Greeko vanta show-case al Tresor di Berlino e set al Cova Santa e al Blue Marlin di Ibiza: i suoi set sono un vero e proprio viaggio nel tempo, rispettosi del passato, attenti al presente e proiettati verso il futuro. Sabato 26 agosto, insieme Nice7 e Greeko, in consolle Shamir, Speed e LENny.

sabato 2 settembre

Ospite speciale Sailor & I (live). Dj, produttore, cantante, polistrumentista, quest’anno lo svedese Alexander Sjödin aka Sailor & I è uscito con il album di debutto “The Invention Of Loneliness”; il suo territorio musicale non si pone né limiti né confini, un viaggio in mare aperto che passa dalla house alla techno, senza trascurare involontari sconfinamenti nel pop. Il suo set alla Wave è un vero e proprio live.

infoline 338.642318