Torna la “Shopping night”: per le vie del centro negozi aperti fino alle 24, musica e spettacoli

Venerdì 12 luglio a Santarcangelo torna la “Shopping night”: in centro sarà possibile trovare negozi aperti fino alle 24, aperitivi, cene, concerti e performance in collaborazione con Santarcangelo Festival (5-14 luglio). Una serata dedicata allo shopping e ai saldi di fine stagione, accompagnata dalle performance del circo Keaton (in via Matteotti alle ore 21, 22,15, 23,15), di Mortimer il fachiro (via Battisti ore 21,15 e via Molari ore 22,30) e della Scuola di Danza RAD – Rimini Danza all’arena Supercinema, con lo spettacolo “Mary Poppins” (ore 21,30) e “Notre Dame de

Paris” (ore 22,30).

Dalle ore 21 la musica animerà vie e piazze del centro: in via Cavour jazz, blues, pop, swing e funky con il “Duo Taxi Moon”, in via Matteotti swing e standard jazz di Liana Mussoni, in via Don Minzoni l’acoustic miscellanea di “Jo & the Secondinos” e il jazz dei Mystic River, in via Battisti lo swing dei “Benny and the Good Man”. La “Shopping night”, organizzata dall’associazione Città Viva nell’ambito del calendario degli eventi di “Estate Viva 2019”,

rinnoverà l’appuntamento anche venerdì 19 luglio e 2 agosto.