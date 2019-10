Torneo di burraco a favore dell'A.I.L.

Sabato 19 ottobre alle 15.30 prende il via il torneo di burraco organizzato in amicizia in ricordo di Tamara Fiorini.

Il torneo si svolgerà presso il bar Divina. Il ricavato sarà devoluto a A.I.L. Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfoma e Mieloma. Quota d’iscrizione 8 euro. Burraco a coppie 4 turni da 4 smazzate massimo 10 tavoli. Possibilità di rimanere all’apericena alle 19 al prezzo di 7 euro