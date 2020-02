Torneo di Burraco per le ragazze in difficoltà in Albania

Tornano gli appuntamenti per gli appassionati del burraco che vogliono contribuire a buone cause organizzati dal club Inner Wheel Riccione - Valconca Rosa dei Malatesta: domencia 23 febbraio dalle 15.30 alle 20 si svolgerà un pomeriggio all’insegna del gioco e dello stare insieme contribuendo alla raccolta fondi per casa Rozalba in Albania, centro di raccolta per ragazze in grave difficoltà.Al primo torneo di burraco ne seguiranno altri in primavera, con la stessa finalità benefica:abbiamo identificato Casa Rozalba in terra albanese per sostenere Suor Alma nel delicatissimo compito di aiutare alla emancipazione ragazze giovanissime in balìa di uomini senza scrupoli e soprattutto di una cultura arcaica e ingiusta.Il torneo è organizzato da Ineer Wheel Club Riccione-Valconca Rosa Dei Malatesta incollaborazione con Club Burraco Riccione e Hotel Select Suites & Spa, alla presenza di un giudice federale.In palio tanti premi offerti dai nostri sponsor che ci seguono e ci aiutano con generosità. La quota di partecipazione sara’ 15 euro, compreso coffee break.