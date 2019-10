Sulla trasgressione nel contemporaneo: incontro con lo psicoanalista argentino Alodo Becce

Giovedì 17 ottobre lo psicoanalista argentino Aldo Becce sarà il secondo ospite all'interno del ciclo di seminari promossi da Jonas Rimini "Sulla trasgressione nel contemporaneo", in collaborazione con la Libreria Riminese. L'appuntamento è alle 18.30. Obiettivo principale del ciclo è quello di comprendere come la legge e la sua trasgressione agiscano oggi all'interno del discorso sociale e come queste si declinano in rapporto alla trasformazione della famiglia, della scuola e più in generale rispetto alle istituzioni del contemporaneo Ingresso libero.