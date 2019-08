Habitat: 3 giorni di dibattitti, incontri, proiezioni e passeggiate

Il 9, 10, 11 agosto il Parco Begni, alle porte di Pennabilli, si anima di iniziative volte a riflettere sui numerosi temi legati alla consapevolezza di essere abitanti di un luogo, di un territorio, di un pianeta.

L’evento, alla sua seconda edizione, è promosso dal Musss - Museo Naturalistico e Centro di educazione ambientale e alla sostenibilità del Parco Sasso Simone e Simoncello, gestito dall’Associazione Chiocciola la casa de nomade.

In questa cornice, Habitat è l’incontro estivo più informale e in divenire, che si struttura come una “comunità di pratica” in cui i partecipanti condividono saperi, interessi e riflessioni: un programma fortemente incentrato sulle proposte tematiche di chi partecipa e facilitato da incontri, proiezioni di documentari ma anche con momenti culinari e passeggiate. Il tutto è reso possibile grazie alla stretta collaborazione con la Pro Loco di Pennabilli, con l’Associazione Ultimo Punto (Artisti in Piazza) e con la Res, Rete di Educazione alla Sostenibilità della Regione Emilia Romagna.

Il Programma

Quest’anno Habitat comincerà con la presentazione di progetti didattici e partecipativi di gestione dei beni comuni, in cui verranno illustrate le iniziative dei Centri di Educazione Ambientale della Valmarecchia, del Comune di Cervia, con la presenza del Dirigente Daniela Poggiali e del Comune di Santarcangelo, con la presenza del Vicesindaco Pamela Fussi e dell’Assessore alla scuola Angela Garattoni che illustreranno il progetto “Edus Loci, per una governance partecipativa del patrimonio educante”. A seguire la proiezione di “Alla ricerca di Europa” un documentario che riflette su cos’è l’Europa e su cosa significa essere europei, con la presenza dell’autore Alessandro Scillitani. Il giorno successivo, tavole rotonde e calendario aperto su proposte dei partecipanti, con la presenza dell’illustratrice Monica Gori che sintetizzerà le parole in mappe mentali e Sketch. A pranzo la comunità di HABITAT dialogherà con Lino Gobbi, Presidente del Parco Sasso Simone e Simoncello per raccogliere riflessioni e proposte sul senso della protezione e della valorizzazione ambientale. La sera, proiezione del documentario “In questo mondo”, di Anna Kauber, che racconta le storie delle donne pastore in Italia. Domenica 11 è dedicata ai “movimenti e alle aperture”, fenomeni che hanno caratterizzato l’Appennino, da sempre. Ciò avverrà grazie alla presenza di due importanti studiosi: Il prof. Guido Chelazzi, docente di Ecologia dell’Università di Firenze che presenterà il suo libro “L’inquietudine migratoria – le radici profonde della mobilità umana” e Doriano Pela, ricercatore in storia e socio dell’Associazione Fuori dalle Vie Maestre che racconterà storie di transumanza, fenomeno che ha coinvolto le genti del Montefeltro, nel viaggio annuale verso la Maremma. Il pomeriggio si concluderà con una passeggiata al Giardino della Biodiveristà di Casa Fanchi.

I partecipanti potranno campeggiare al Parco Begni (previa iscrizione), potranno condividere ingredienti e ricette e proporre temi di dibattito, progetti, idee, portare del materiale da mostrare agli altri. Ognuno è invitato a portare con sé piatto, forchetta e bicchiere.

Habitat è un iniziativa inclusa ne “Il Mare Verde” – il programma proposto dal Parco Sasso Simone e Simoncello per conoscere “in punta di piedi” i tesori che circondano il territorio in cui si incontrano Emilia Romagna, Marche e Toscana.