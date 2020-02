Bambini a teatro con "Bu bu settete. Fammi ridere che io non ho paura"

Domenica 16 Febbraio 2020 alle ore 16:30 al Salone Snaporaz andrà in scena lo spettacolo per bambini di ATGTP Teatro Pirata dal titolo "Bu bu settete. Fammi ridere che io non ho paura" Quanti sono disposti a confessare le proprie paure? Pochi, quasi nessuno. Tutti abbiamo paura, ma non dobbiamo aver paura di ammetterlo! A volte basta una risata per vincere la paura! È proprio questo il percorso che faranno due strani individui: il professor Aristide Menelao Fanfulla da Lodi, studioso di “paura” e il suo aiutante Miro Vladimiro. I due professori hanno la pretesa di liberare chiunque da qualsiasi paura, e lo faranno tramite la narrazione di storie originali e racconti che si perdono all'alba dei tempi fino all'epilogo finale, dove il buon Vladimiro supererà definitivamente le sue e le vostre paure. Età consigliata: dai 3 anni . Ingresso: € 6,00 bambini (dai 3 ai 14 anni, fino ai 3 anni l'entrata è gratuita) € 7,00 adulti.