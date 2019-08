Ferragosto con Gigi D'Agostino, Don Diablo, Seth Troxler, Martinez Brothers e Peggy Gou

E’ partito il conto alla rovescia per uno dei momenti più attesi dell’estate, il Ferragosto. Sono molte le iniziative che animano la settimana più ‘calda’ dell’estate sia al mare che in centro storico.

Tutti gli appuntamenti

Lunedì 12 agosto 2019

In Piazza Francesca da Rimini, Castel Sismondo, si terrà il Concerto Summer Jazz

Continua la rassegna concertistica estiva organizzata dalla "Filarmonica Città di Rimini". Tocca alla A.B Rimini Big Band, diretta dal Maestro Renzo Angelini, ad esibirsi dal vivo in "Summer Jazz" nella nuova piazza per spettacoli a fianco a Castel Sismondo, intitolata a Francesca da Rimini, la riminese più celebre della storia. Ore 21:15 Ingresso libero.

Martedì 13 agosto 2019

Continua con due ospiti di spessore l'appuntamento con il cartellone musicale dei concerti sulla sabbia di Rimini: Rimini Beach Arena. I due ospiti, Boomdabash e Steve Aoki, si alterneranno sul palco dell'arena musicale situata sulla spiaggia di Miramare antistante la "Colonia Bolognese”. Ore 21:00. Biglietti su www.riminibeacharena.it

Mercoledì 14 agosto 2019

Sulla spiaggia di Rimini ai bagni 130-150 si svolgerà “Un mare di fuoco”. Una serata dedicata all’incanto e alla magia del fuoco con spettacoli di mangiafuoco, danzatrici, acrobati provenienti da ogni parte d’Italia che si esibiranno lungo la riva del mare in show incredibili che esaltano tutto il fascino del fuoco. Non mancheranno cibo, birra, vini ed esibizioni musicali. E a conclusione, lo spettacolo pirotecnico. Un Mare di Fuoco è una vera e propria festa che apre il Ferragosto di Rimini in maniera dinamica ed esplosiva. Appuntamento alle ore 20:00. Info: www.piacerespiaggiarimini.net

Continua con due ospiti di spessore l'appuntamento con il cartellone musicale dei concerti sulla sabbia di Rimini: Rimini Beach Arena. I due ospiti, Don Diablo e Gigi D’Agostino, si alterneranno mercoledì 14 agosto sul palco dell'arena musicale situata sulla spiaggia di Miramare antistante la "Colonia Bolognese”: Ore 21:00 Ingresso a pagamento www.riminibeacharena.it

Musica e divertimento sulla spiaggia libera di Piazzale Boscovich. Summer Beach Arena presenta Independence, la serata musicale con grandi nomi della musica elettronica come Marco Carola, Loco Dice, Chris Liebing e Marco Faraone. Orario: dalle 17:00 a notte. Ingresso a pagamento

Da mercoledì 14 a domenica 18 agosto

Una suggestiva arena per un picnic serale ai piedi del bimillenario Ponte di Tiberio, illuminati dalle luci e dalla magia del Cinema con Tiberio CinePicnic. Nel parco affacciato sul fiume Marecchia i punti di ristoro con piade, gelati e birra permetteranno di organizzare, muniti di coperte e cuscini, un picnic all'aperto e godersi intanto, sul grande schermo:

14 agosto – Due sotto il burqa

15 agosto – Oceania

16 agosto – Sing Street

17 agosto – Il Viaggio di Arlo

18 agosto – Amarcord di Federico Fellini, serata speciale con animazioni a tema

Orario: dalle 19:00 apertura stand gastronomico. Ingresso libero.

Giovedì 15 agosto

L'appuntamento con il cartellone musicale dei concerti sulla sabbia di Rimini, Rimini Beach Arena, si arricchisce con uno dei brand della musica elettronica più famosi al Mondo: Circoloco. L'iconico party degli ultimi vent’anni dei lunedì del Dc10 di Ibiza si celebrerà il 15 Agosto in spiaggia con un evento alla Rimini Beach Arena, in cartello alcuni degli artisti internazionali più esclusivi della dance culture come l’americano Seth Troxler, i due fratelli newyorkesi Martinez Brothers, la dj Koreana Peggy Gou astro nascente della musica elettronica, l’inglese già N1 al mondo secondo l’autorevole classifica inglese di resident adviosr Jamie Jones e l’italianissimo enfant prodige partenopeo Joseph Capriati. Ore 21:00 Ingresso a pagamento www.riminibeacharena.it

Venerdì 16 agosto

Appuntamento conclusivo del cartellone musicale dei concerti sulla sabbia di Rimini: Rimini Beach Arena. L'ultima serata dell'arena musicale, venerdì 14 agosto sul palco situato sulla spiaggia di Miramare antistante la "Colonia Bolognese", sarà con "Random, una festa a caso”. Il successo di Random, una festa a caso, è merito di una formula semplice e geniale allo stesso tempo. Il suo mood è “vestiti a caso, balla a caso, conosci gente a caso“. Vestirsi a caso è il dress code del party, l’unico lasciapassare per avere in regalo i gadget ufficiali di Random: t-shirt, occhiali, lecca lecca e tanto altro. Colonna sonora della serata? Si pesca a caso tra i più grandi successi di tutti i tempi, come dimostra la playlist su Spotify di Random, che si apre con Strauss e prosegue con Fisher, Baby K e Ozuna. Ore 21:00. Ingresso libero Info: 3355645740 www.riminibeacharena.it

Domenica 18 agosto

Ultimo appuntamento con la Rassegna concertistica organizzata dalla Filarmonica Città di Rimini. Domenica 18 agosto sarà la volta della Banda Città di Rimini. Dirige il M° Jader Abbondanza. Ore 21.15 Ingresso libero