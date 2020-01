"Dire il futuro: il lessico del Ventunesimo secolo" si parla di uguaglianza con i liceali

Proseguono anche nel 2020 le lezioni del ciclo “Dire il Futuro: il lessico del XXI secolo” promosse dal Liceo Economico Sociale “Cesare – Valgimigli” di Rimini in collaborazione con l’Università di Bologna.

A riaprire il ciclo sarà il prof. Riccardo Caporali che mercoledì 15 gennaio alle ore 18.30 presso l’Aula Magna del Liceo in via Missirini, 10 a Viserba discuterà della parola Uguaglianza.

Il professore, docente di Filosofia Morale presso l’Università di Bologna e studioso di Machiavelli, Spinoza e Vico, si interrogherà sul senso che una parola così densa di storia possa avere oggi, in un periodo in cui le disuguaglianze sembrano aumentare e da più parti si parla di fine dell’era dell’uguaglianza.

Il docente, , autore di un volume intitolato “Uguaglianza” pubblicato da Il Mulino nel 2102, traccerà una breve storia del concetto di uguaglianza dalla civiltà greca al medioevo, dalla modernità al presente e si soffermerà sul carattere problematico di tale nozione e sulla sua attuale validità. E’ sotto gli occhi di tutti, infatti, come la disuguaglianza e i rapporti di genere (solo per fare due esempi) non si presentano, neanche oggi, come questioni “risolte” e concluse.

Non mancherà uno sguardo al futuro: forse si tratterà di un tempo incerto e di transizione, ma certamente di sfida e di occasioni in cui l’Uguaglianza dovrà rimanere un faro verso cui guardare.