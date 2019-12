"Poesì e zirudeli campagnoli" a Casa Madiba

Mercoledì 18 dicembre alle 18.30 all'interno dei "Custodi del cuore" a Casa Madiba per l'ultima mostra mercato del 2019 verrà presentata la raccolta di poesie “Poesì e zirudeli campagnoli” (Maggioli, 2017) di e con l’autore Emilio Podeschi accompagnerà il pubblico in un viaggio benaugurale per il 2020 tra scorci di vita contadina, antichi mestieri e lavorazioni, frutti dimenticati, rispetto e difesa dei territori e della Madre Terra. L’autore Emilio Podeschi è un agricoltore nato a san Leo e trasferitosi nel riminese in giovane età con tutta la famiglia. Lui e gli altri famigliari lavorano come mezzadri per tanti anni prima di acquistare i loro terreni e mettersi in proprio con ovvi sacrifici e difficoltà. Con un uno sguardo sulle questioni sociali ed ambientali conduce una vita semplice ma impegnata tra lavoro duro, innovazione agricola e battaglie per la salvaguardia del territorio. Conosciuto in tutta la provincia (e non solo) per la sua capacità dialettica e di trasmettere nozioni ed emozioni, decide di creare degli anni ’00 una fattoria didattica dove tuttora ospita scolaresche e gruppi di persone con diverse disabilità o anche solo interessati.

Programma completo: dalle 16:00 — Mercato dei produttori locali indipendenti. #Foodkeepers, I custodi del cibo e CesteNatalizie per un Natale etico, solidale e sostenibile! dalle 16:00 — Armisclé – Mercatini di Natale! dalle 18:30 — Poesì e zirudeli campagnoli di e con Emilio Podeschi dalle 20:00 — Madiba Reggae Corner – Dj Alain Sadun (Madiba Sound Family) 100% Vinyl djset

Possibilità di acquistare e prenotare le CesteNatalizie de I custodi del cibo – Mostra/Mercato dei produttori indipendenti. Possibilità di cenare dalle 19:00 con il piatto unico vegetariano preparato dalla Cucina & Pizzeria sociale IL Varco Rimini