Ultima serata con Ad Arimunim e la Legio XIII Gemina

Ultimo appuntamento martedì 17 settembre alle ore 21 della Legio XIII gemina a Rimini con le “Serate ad Ariminum: le radici romane tra diletto e battaglie!”.

Martedì in Arena Castel Sismondo tecniche militari e battaglia contro gruppi di celti. Danze delle Vestali, descrizione dell'armamento. Sara' possibile, per chi volesse provare fra il pubblico, impugnare uno scudo e scendere in schiera