Un Teatro per i Ragazzi torna con “Re tutto Cancella”

Venerdì 19 Giugno al Teatro Aperto di Poggio Torriana ritorna la rassegna teatrale organizzata dal Comune di Poggio Torriana con la collaborazione artistica e culturale di Accademia Perduta/Romagna Teatri Centro di Produzione Teatrale.

Il primo appuntamento è con “Re Tutto Cancella – ovvero come nacquero le parole” di Marco Cantori. Lo spettacolo tratterà di un principe bambino solitario e introverso, con un rapporto molto difficile con lettere, numeri e figure geometriche, che poi però lo faranno crescere e trasformare in una nuova persona.

La rappresentazione si terrà al Teatro Aperto di Poggio Torriana venerdì 19 Giugno alle ore 21.15; a causa dei protocolli di sicurezza vigenti i posti saranno limitati a 240 persone, di conseguenza la biglietteria verrà aperta alle 20. L’ingresso sarà gratuito per i bambini al di sotto dei 10 anni, con un costo di 5 euro per adulti e bambini sopra i 10 anni.