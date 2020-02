Una utopia da coltivare un viaggio in Afghainstan

Una utopia da coltivare sarà il prossimo viaggio che si potrà fare il 23 Febbraio, alle ore 18.30 al Circolo Milleluci, in via Isotta degli Atti n.8 a Rimini. Di seguito, l’aperitivo di 10 euro di cui 2 euro andranno a Emergency.

Dopo l’ospedale di Entebbe, in Uganda, domenica prossima andremo in Afghanistan con il chirurgo ortopedico Marcello Zavatta, che lavora presso l’unità operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Infermi di Rimini e ha lavorato in Afghanistan con Emergency. Ci accompagnerà nei tre centri chirurgici nei quali si pratica in prevalenza chirurgia di guerra. A questa attività di base Emergency affianca, ad Anabah e a Lashkar Gah, la traumatologia in età pediatrica.

L’Afghanistan è un paese in guerra da più di vent’anni dove il 90% delle vittime sono civili. Donne, uomini e bambini con la sola colpa di essersi trovati nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Il 70% delle ferite di guerra sono associate ad almeno una frattura, ovviamente esposta e contaminata. Emergency in Afghanistan offre cure gratuite di elevata qualità a chiunque ne ha bisogno.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.