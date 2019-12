"Uno a uno" Andrea Zacca presenta il suo primo libro

Mercoledì 11 dicembre alle 20 a Riccione presso il bar Inadaco verrà presentato il libro "Uno a uno" di Andrea Zaccà. . L’autore dialogherà con Rossella Pasquinelli.

Il libro raccoglie 11 racconti brevi e inusuali. Degli spaccati di vita che mettono in primo piano lo scontro-incontro tra due parti (genitori/figlio; poliziotto/criminale…). Veloci e precisi tutti e undici i racconti nascondono il loro perno nel finale che diventa il punto focale della narrazione, un tipo di struttura non semplice da usare e piena di insidie ma che Zaccà ha saputo affrontare egregiamente.

La trama Uno a uno, un titolo numerico che si ripete nella struttura della raccolta: 11 racconti, che spaziano trasversalmente in vari generi, dal romantico, al grottesco, al thriller. Tutti brevi, precisi e incisivi (non una parola di più, non una parola di meno) giocano sulla doppiezza dei ruoli: criminale-investigatore, amato-amata, madre-figlio. Lo scrittore gioca con i numeri, i ruoli, la pazzia e forse anche un po’ con il lettore.

Andrea Zaccà, padre siciliano e madre milanese, vive in Romagna. Fa teatro a livello amatoriale e scrive racconti da quando ne ha memoria. Uno a Uno è la sua prima pubblicazione.