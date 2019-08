Ultimi appuntamenti con la Vela Illuminata e dal 14 al 18 agosto Cinepicnic al Parco Marecchia

Ultimi appuntamenti con la Vela Illuminata, rassegna di cinema itinerante, che dal 14 al 18 agosto diventa Cinepicnic al Parco Marecchia di Rimini

Venerdì 9 agosto alle 21,15 appuntamento a Perticara (Comune di Novafeltria) in via Oriani per la commedia francese Un’estate in Provenza di Rose Bosch con Jean Reno e Anna Galiena, seguita sabato 10 agosto da una nuova serata nel Chiostro San Giuliano di Rimini per una selezione di cortometraggi realizzati da Alcantara Teatro e il secondo momento delle lezioni di cinema con Paolo Pagliarani.

La Vela Illuminata si trasferisce ancora a Saludecio (piazza Santo Amato Ronconi) domenica 11 agosto con un’altra commedia francese, Molière in bicicletta di Philippe Le Guay con Fabrice Luchini e Lambert Wilson, attori impegnati a riportare in scena “Il misantropo”.

Lunedì 12 agosto la rassegna si ferma a San Clemente (piazza Mazzini) con il divertente film Almanya – la mia famiglia va in Germania di Yasemin Samdereli, ritorno in patria per una famiglia turca emigrata in Germania negli anni ’60.

Martedì 13 agosto ultima tappa nei Comuni a Montegridolfo (piazza Matteotti) con Il diritto di uccidere di Gavin Hood, squarcio sui conflitti contemporanei con Helen Mirren e Alan Rickman.

Dal 14 al 18 agosto la Vela Illuminata si trasforma in Tiberio Cinepicnic per serate cinematografiche al chiar di luna nel Parco Marecchia di Rimini con stand gastronomici per acquistare il necessario per il picnic, a sostegno dell’iniziativa. Il programma è in via di definizione e sarà presentato successivamente. La serata di apertura mercoledì 14 agosto è con la divertente commedia francese Due sotto il burqa di Sou Abadi, storia di equivoci e travestimenti per amore. Si prosegue il 15 agosto con il film d’animazione Disney Oceania, il 16 con la commedia Sing Street di John Carney, il 17 ancora animazione con il tenero Il viaggio di Arlo della Pixar e il 18 con la grande serata finale dedicata a Fellini con la proiezione di Amarcord, con animazioni di strada prima della proiezione.