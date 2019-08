“Il diritto di uccidere” chiude la rassegna Vela Illuminata

La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica finanziata dalla Regione Emilia Romagna con l’organizzazione di Notorius Rimini Cineclub e il contributo dei Comuni partecipanti all’iniziativa, conclude il suo tour nell’estate 2019 nelle più belle località della Provincia di Rimini, con un ricco programma di proiezioni all’aperto ad ingresso gratuito (inizio alle ore 21.15), aperte ogni sera da un cortometraggio d’animazione selezionato dal Festival Cartoon Club di Rimini. In caso di maltempo le proiezioni si tengono al coperto laddove è possibile.

Martedì 13 agosto la rassegna arriva a Montegridolfo in piazza Matteotti per la proiezione del film Il diritto di uccidere di Gavin Hood con Helen Mirren, Alan Rickman e Aaron Paul.

Impegnato nella cattura di una cittadina britannica che ha abbandonato il suo paese per aderire all’integralismo islamico, il colonnello Powell si trova nella delicata fase di agire al più presto, con il problema di ingenti danni collaterali. Problematiche politiche e morali si intrecciano in un teso film dove si assiste anche all’ultima grande interpretazione di Alan Rickman.