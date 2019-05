Al Cinema Tiberio la versione restaurata di “Toro Scatenato” di Martin Scorsese

Per la rassegna Cinecult al Cinema Tiberio di Rimini venerdì 24 maggio alle ore 17 (versione doppiata in italiano) e alle ore 21 (versione originale con sottotitoli in italiano) sarà proiettato Toro Scatenato (Raging Bull) di Martin Scorsese con Robert De Niro, Joe Pesci e Cathy Moriarty: quando un pugile si allena allo specchio, tirando e schivando con la sua immagine riflessa, si dice che sta ‘boxando con l’ombra’. L’espressione è così bella che ci porta inevitabilmente a vedervi impresse allusioni metaforiche: anche se sul ring ci si scazzotta in due, il pugile è sempre solo con se stesso, lui e il proprio lato oscuro.



La figura epica e turbolenta di Jake LaMotta porta, sul proprio corpo martoriato, decenni di cinema sulla boxe, distillando alla perfezione la vena ostinata e disperata dei suoi protagonisti. “Il tema del film è la sopravvivenza”, dice Scorsese. LaMotta, nel corso di una vita inimitabile, lotta all’ultimo sangue per sopravvivere a se stesso, tentando vanamente di non precipitare nella spirale delle proprie nevrosi e dei propri fallimenti. “Combattimenti regolari non ne esistono”, aggiunge Scorsese, riferendosi forse più alla vita che allo sport, e mettendoci davanti alla fatica immane che ognuno deve affrontare sul proprio ring privato.

Anche per questo Toro Scatenato, con tutto il carico di brutalità che lo accompagna, è un film spirituale, oltre a essere una malinconica lezione sul tempo e sulla vocazione distruttiva dello spettacolo. Premio Oscar per Robert De Niro come migliore attore protagonista e per la montatrice Thelma Schoonmaker.