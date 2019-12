Verucchio apre le porte al 2020 con il Concerto di Capodanno

Nell’affascinante cornice del Teatro Pazzini il 1 gennaio 2020, alle ore 17.30, andrà in scena il “Concerto”. Interpreti: il soprano Reiko Higa e il tenore Mauro Montanari. Musicisti: Gorana Cehic (violino), Anacleto Gambarara (sassofono) e Fabrizio Di Muro (pianoforte). Verranno eseguiti brani di: Verdi, Puccini, Mascagni e Piazzolla. Dai classici come Cavalleria Rusticana e Nessun Dorma, ai sempreverdi Liber Tango e Non piangere Liù, fino all’immancabile Brindisi finale.

(Ingresso unico: 10 euro. Per info e prenotazioni telefoniche: 320 5769769).

L’evento è organizzato con il Patrocinio del Comune di Verucchio. “Verucchio ha una antica e vivace tradizione sia in campo teatrale sia in quello musicale, che ancora oggi si rinnova: gli importanti Intermezzi semidialettali verucchiesi del Settecento di recente pubblicazione e il premio Verucchiese dell’anno 2019 al violinista e compositore Federico Mecozzi, ne sono un’ulteriore conferma. – spiega Mauro Montanari, il 56enne tenore verucchiese, ideatore e organizzatore dell’evento – Anche il teatro ha una lunga storia, e forte è il senso di comunità che attraversa il paese. Per rinsaldarlo e regalare un’ulteriore offerta culturale di prestigioso, è nata

l’idea del ‘Concerto di Capodanno’, alla quale stiamo lavorando da alcune stagioni, e che siamo orgogliosi di presentare con questo cast e questo programma il prossimo 1 gennaio”. Il “Concerto di Capodanno” non è una novità assoluta per la Valmarecchia. A Novafeltria ha avuto una lunga e appassionata tradizione, anche San Leo ne ha proposto diverse edizioni.

Per Verucchio si tratta, invece, di una “prima” assoluta. E si inserisce nel solco dell’abbraccio della musica lirica e dell’opera che il paese sta operando. Il sindaco di Verucchio, Stefania Sabba: “Da tre stagioni, in estate nella suggestiva cornice del Museo Civico Archeologico organizziamo l’appuntamento di mezza estate ‘Verucchio all'Opera’, l’ultimo dei quali è Elisir d'Amore, l’opera buffa di Gaetano Donizetti. Mancava l’appuntamento di Capodanno: quello organizzato con passione e competenza da Mauro Montanari si preannuncia un evento importante che ci auguriamo diventi un appuntamento fisso per Verucchio, nel quale i cittadini e tutti gli ospiti possano brindare al nuovo anno con tanta buona musica”.