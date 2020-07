A Verucchio appuntamento in dialetto con Mauro Vannucci

Le zirudele di Mauro Vanucci accompagnate dalle canzoni di Nicola Giorgetti inaugurano la rassegna ‘Na muliga ad dialèt’: tre appuntamenti con il dialetto fra Piazza Europa e la Rocca Malatestiana che prenderanno il via sabato 11 luglio alle 21.

Con le sue zirudele ha trionfato più volte al prestigioso Premio di poesia dialettale ‘Giustiniano Villa’ e diverse sono state messe nere su bianco in libri quali ‘Da la mi zenta’: chi dunque meglio di Mauro Vanucci per tenere a battesimo la rassegna ‘Na muliga ad dialèt’ una delle novità del ricco calendario eventi 2020 Estate a Verucchio.

Nella serata dell'11 in piazza Europa ci sarà anche la partecipazione straordinaria di Luca Belloni. “Con questa iniziativa – che proseguirà sabato 1 agosto in Rocca Malatestiana con il recital ‘Dònca’ di e con Marco Moretti e sabato 21 agosto ancora in Piazza Europa con ‘La serva ad Zòfoli’ della compagnia teatrale La Mulnela - intendiamo contribuire a valorizzare una tradizione, quella del dialetto, vera e propria ricchezza di una cultura popolare da tramandare alle nuove generazioni. Le tre serate 2020 segnano l’inizio di un percorso di conservazione che si articolerà in varie direttrici”, commenta la sindaca Stefania Sabba.