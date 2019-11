La grande musica italiana in un concerto in chiave jazz con la voce di Laura Avanzolini

La rassegna jazz “Songs for the body, soul and mind” (tre sezioni, 6 concerti e 9 artisti) regala grandi emozioni e un benessere che unisce note, cibo e vino. Giovedì 14 novembre arriva sul palco del Tiee Cibo e Vino di Verucchio con il suo spettacolo “Fe_Male Characters”, Laura Avanzolini, apprezzatissima jazz vocalist e applaudita interprete di Burt Bacharach, che rilegge maestri della musica italiana ed internazionale con pianoforte e voce. “Adoro il pianoforte, per questo ho ideato Fe_Male Characters, un’occasione per reinterpretare brani scritti e cantati originariamente da cantautori italiani e internazionali a modo mio, a metà fra la tastiera del pianoforte e la tavolozza timbrica della voce”.

Nuove inflessioni si insinuano nelle canzoni di David Bowie, Billy Joel, James Taylor, Stevie Wonder, Simon & Garfunkel, Sting, Luigi Tenco, Bob Dylan e molti altri. Il tutto impreziosito dal fil rouge del jazz e del blues, in cui Laura Avanzolini si muove con eleganza ed esperienza.

Per info e prenotazioni: 339.4892376