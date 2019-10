Jazz, piatti della tradizione e show alla kermesse "Tiee Cibo e Vino"

Tiee Cibo e Vino, acronimo di Tipicità Italiane Eccellenze Enogastronomiche, in piazza Malatesta a Verucchio, da 10 anni si propone come il locale delle passioni (musica, enogastronomia, arte e tradizione), “condite” dal piacere di condividerle.

Con l’apertura del 2010, Tiee aveva ridato vita alla storica “Bottega della Gilda”, dal nome della nota signora verucchiese. Oggi con l’ampliamento dei locali, Tiee riporta alla luce l’antica “Osteria ad Marinacc”, luogo dove chiunque poteva fermarsi per un bicchiere di vino, fusaia e quello che la cucina offriva. “Esattamente quello che accade oggi al Tiee Cibo e Vino. – spiega Mariapia Bartolucci, l’«ostessa» di Verucchio, sommelier professionista e degustatore di oli extravergine d’oliva – Tiee rappresenta l’evoluzione a 360 gradi di quelle antiche botteghe e osterie, insieme alla ricerca di eccellenze enogastronomiche e il desiderio di condividere le sensazioni che cibo, vino e buone note sanno regalare”.

All’ingresso del decimo anno di attività, Tiee inizia i festeggiamenti per il compleanno. 2010-2020: dieci anni di passione, diaci anni di eccellenze, vino, cibo e stare insieme. Giovedì si inaugura la rassegna jazz “Song for you”. Curata dall’artista Sarah Jane Ghiotti, propone tre filoni musicali per la mente, il corpo e lo spirito, un benessere che inizia a tavola con i migliori vini e cibi. Inizio concerti ore 21.30. Direzione Artistica: Ma’Jazz. La prima parte della rassegna, “Songs for the body”, si apre giovedì 24 ottobre con il concerto del duo Simone Nobili (chitarra) e Tania Cervellieri (voce). Tanti gli artisti che verranno omaggiati da questo duo scoppiettante: da Amy Winehouse a Alex Britti, da Stevie Wonder a George Michael. Originale il secondo appuntamento (31 ottobre). La fisarmonica di Giacomo Rotatori propone “Canzoni dal mondo”.

“Insieme dal 2010. Buon Compleanno TIEE!” è l’insolito tour eno-gastronomico sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019, due giornate all’insegna del gusto e del divertimento in Piazza Malatesta a Verucchio.

Sabato 26 ottobre (dalle 19 alle 22), Cena a tema: “I sapori d’Autunno in Festa” e musica jazz dal vivo con Laura Benvenuti. Domenica 27 ottobre (dalle 17 alle 22), concerto del Trio Manouche (gipsy, musette francese, jazz manouche, tzigana), degustazioni libere nei “Banchi d’Assaggio”, un viaggio tra i sapori delle eccellenze regionali e aperitivo illimitato con posto al tavolo.

Per info e prenotazioni: 339.4892376