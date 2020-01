Al Pazzini Humanitrip, uno show sui temi più controversi del nostro tempo

Venerdì 7 febbraio il Teatro Pazzini di Verucchio ospita un visual show originale. Humanitrip è un innovativo progetto artistico che ha l’ambizione di smuovere la sensibilità dello spettatore toccando le tematiche più controverse che hanno caratterizzato l'evoluzione dell'uomo sul pianeta terra. Un complesso viaggio nell’animo umano che non può limitarsi a una semplice performance musicale o visiva, ma che necessità dell'incontro di più registri artistici per manifestarsi. Esecuzione di una colonna sonora dal vivo, video, light design.

Un’atmosfera intensa da vivere tutta d’un fiato.



L'evento è sconsigliato per i minori di 16 anni.

Biglietto a teatro: intero 10€, ridotto 8€.

Prevendita Vivaticket: intero 11,5€, ridotto 9,5€.

