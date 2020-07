Viaggio nell'arte con il critico Alessandro Giovanardi

Dopo Lia Celi, che giovedì scorso ha aperto il sipario 2020 con il suo Quella sporca donnina. Dodici seduttrici che hanno cambiato il mondo, è Alessandro Giovanardi il protagonista del secondo appuntamento con la tradizionale rassegna di Incontri con libri e autori organizzata dalla biblioteca comunale ‘Don Milani’ di Villa Verucchio. Docente di Arte Sacra e Iconografia e Iconologia all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Rimini-San Marino-Montefeltro, curatore delle attività culturali della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini e direttore della rivista di storia, arte e cultura ‘Ariminum’, Giovanardi presenterà giovedì 9 luglio alle 21 in Piazza Europa il libro I colori di Rimini. Una pinacoteca immaginaria (Interno4).

L’incontro, moderato dall’artista e scrittrice riminese Sabrina Foschini, sarà l’occasione per godere anche di un bellissimo spaccato locale, visto che nel suo testo l’autore racconta di tante meraviglie artistiche conservate a Verucchio e lo stesso racconto sarà accompagnato dall’ausilio di proiezioni. Nel ricordare che “la rassegna è a ingresso libero e gratuito, nel pieno rispetto delle normative antiCovid grazie alla collaborazione del gruppo e realizzati in sicurezza grazie alla collaborazione del Gruppo CiViVo” e che “n caso di maltermpo gli incontri di piazza Europa si terranno nella Sala Tondini della Biblioteca comunale fino a esaurimento posti”, la sindaca con delega alla cultura Stefania Sabba annuncia un ulteriore appuntamento: “Gli incontri non si esauriranno nei cinque giovedì del mese di luglio, il cartellone si arricchisce infatti di un ulteriore appuntamento nella serata di giovedì 6 agosto: alle 21 nella cornice del Museo Civico Archeologico del capoluogo Pierpaolo Benedetti presenterà il suo nuovo libro di poesie Un nuovo altrove (Raffaelli) e l’evento sarà moderato dallo studioso locale Domenico Pazzini”