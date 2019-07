Verucchio: cene medievali al Castello tra storia ed enogastronomia

Madame e Messeri – appassionati di rievocazioni storiche e del buon cibo –, a partire dalle 20.30, tutti invitati alla Rocca Malatestiana di Verucchio venerdì 2, sabato 3, e domenica 4 agosto per tre serate di ‘Cene medievali’. Il gustoso menù apparecchiato nella Rocca Malatestiana di Verucchio durante le serate di agosto prevede spettacoli, combattimenti con l’arco, ricostruzioni di accampamenti medievali e soprattutto cene con originali menù che ripercorrono gli antichi splendori del medioevo. Le Cene Medievali organizzate dalla Pro loco di Verucchio si svolgono all’interno della Trecentesca Sala Magna del castello, accompagnate dalle vicissitudini di strambi e misteriosi personaggi e – col susseguirsi delle stagioni –, sono diventate un appuntamento fisso per gli appassionati delle rievocazioni storiche, delle atmosfere conviviali e delle pietanze d’altri tempi. La cena è su prenotazione ed è inserita in un ambiente storico suggestivo, reso ancora più accattivante dalla presenza di Cerna dei lunghi Archi di San Marino: accampamento medievale sullo spalto, e dimostrazioni di combattimenti e tiro con l’arco.

Il menù delle serate prevede: insaccati dei feudi verucchiesi; frictata de lo orto; cacio dei pascoli della fagiola e lactuca verde cum nuces de lo borgo antico e si prosegue con suppa de fagioli savorita. I Secondi comprendono spiedo di carne de lo porco cum funghi e coniglio de lo Passerello cum erbe de lo campo. Il dolce non può mancare: biscotti et bustrengo de li mastri di corte. Per frutta uva dello contado e per concludere idromele de la Rocca del Sasso. Il tutto accompagnato da pane de lo mugnaio, da acqua de purissima fonte e vino dei poderi malatestiani. Anche i vegetariani potranno mettere qualcosa sotto i denti: esiste la possibilità di menù vegetariano su richiesta al momento della prenotazione.

Info e prenotazioni: 0541 670222