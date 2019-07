Dal punk alla musica gitana con il concerto della chiassosa "tribù" Les Negresse Vertes

La 35esima edizione del Verucchio Music Festival, con i concerti ospitati come di consueto nella suggestiva location del Sagrato della Chiesa Collegiata, ospita mercoledì 24 luglio Les Negresses Vertes che proprio lo scorso anno hanno celebrato i 30 anni del loro disco più celebre, “Mlah”: la tribù carismatica e chiassosa si è formata nella Parigi popolare degli anni '80, passando attraverso il cabaret equestre Zingaro, il punk e la musica gitana.

Particolarmente legato alla Gran Bretagnia dagli inizi della carriera con il remix di “Zobi” di William Orbit, il gruppo, ricordato per la fusione musicale piena d’energia e di umanità, ha tenuto concerti memorabili in teatri e festival, come quello celeberrimo di Reading. La tragica scomparsa del cantante Helno nel 1993 segna una svolta nella storia del gruppo, ma l’ensemble si riprende e continua a produrre nuovi album, esplorando universi musicali, collaborando con Massive Attack per il superbo remix di “Face à la Mer” e con Howie B. per l’eccellente album “Trabendo”.

Tutti i concerti hanno inizio alle ore 21,30, apertura varchi ore 20.30