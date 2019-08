A Verucchio l'antica Fiera di Santa Croce, tra piatti della tradizione, vecchi mestieri, musica e bestiame

Il 7 e 8 settembre torna a Verucchio l'antica "Fira di Quatorg", un mercato di bestiame, artigianato intrattenimento e gastronomia con i prodotti tipici della Valmarecchia.

L'Antica Fiera di Santa Croce chiamata originalmente Fira di Quatorg (Fiera del Quattordici) si sviluppa lungo le stradine del borgo medievale di Verucchio fino alla piazza centrale. Qui riprendono vita i mestieri e le usanze del paese, in una grande festa animata da profumi e dai sapori di una volta.

Stand gastronomici con specialità romagnole in funzione per tutta la durata della festa. Dal pomeriggio fino a tarda sera mercatino di artigianato locale e bancarelle varie e intrattenimento musicale. Fiera del bestiame e mostra di attrezzi agricoli, con possibilità di “Giro con l’Asino” per i più piccoli. Servizio gratuito di collegamento con bus-navetta da Villa Verucchio e Ponte Verucchio

Ingresso libero.

Associazione Pro Loco Verucchio

Tel. 0541-670222 Fax. 0541-673266