A Verucchio la magia delle feste con i personaggi di Frozen, elfi, giochi e solidarietà

Da sabato 7 dicembre a domenica 12 gennaio a Verucchio oltre un mese di iniziative per celebrare le festività di fine anno strizzando l’occhio ai bambini e all’insegna della solidarietà nel calendario eventi di Natale, realizzato in collaborazione con Pro loco e Gruppo Amici della Tavola. Sosta gratuita e riorganizzazione del mercato.

Fino a lunedì 6 gennaio 2020 il parcheggio di Piazza Europa è disponibile gratuitamente, con sosta regolamentata da disco orario per 120 minuti così da agevolare il commercio locale. “Per fare convivere i banchi con la nuova “piazza natalizia” che quest’anno si colora di ulteriori novità accanto all’oramai tradizionale Casa di Babbo Natale (fra tutte le sculture di sabbia con laboratori ad hoc per i bimbi), di concerto con le associazioni di categoria e i rappresentanti degli ambulanti abbiamo anche riorganizzato l’area mercatale e destinata a parcheggio Piazza Primo Maggio” rivela la sindaca Stefania Sabba Il cartellone “si accende” sabato 7 dicembre A inaugurare il ricco programma di iniziative, sabato 7 saranno i personaggi di Frozen, che alle 17 accenderanno il grande albero realizzato da volontari con materiale di riciclo in Piazza Europa mentre si illumineranno anche le luminarie finanziate dall’amministrazione comunale e da alcune attività commerciali. “Il cuore di Villa Verucchio per un mese sarà acceso dalla casa di Babbo Natale con tanto di segreteria ed elfi a ricevere le letterine dei piccoli verucchiesi, e ancora mercatini, laboratori, spettacoli e stand gastronomico.

Gli Amici della Tavola devolveranno l’incasso alle famiglie del piccolo Devis Morri e di Chiara Selussi, così come già avvenuto lo scorso anno quando l’intera comunità si era stretta attorno alla famiglia della piccola Chiara” entra nel merito la sindaca Sabba, sfogliando quindi il cartellone del capoluogo: “Anche a Verucchio sono previsti momenti davvero particolari: in Piazza Malatesta l’albero sarà acceso proprio dai bambini nel pomeriggio di domenica 8 a suon di musiche natalizie e merenda per tutti, poi entreranno via via in gioco i diversi spazi culturali con concerto di Natale nella chiesa del Suffragio la sera del 22 dicembre e concerto lirico di buon 2020 nel pomeriggio dell’1 gennaio in quel Teatro Pazzini che sabato 14 dicembre ospiterà lo spettacolo dello Ior ‘Soggetto Donna’.

Per l’Epifania le vie del paese saranno poi animate come dalla notte dei tempi dalla nostra Pasquella, la prima nata sul territorio e tornata in grande spolvero da qualche anno con tantissimi figuranti di ogni età a costituire la sorta di Presepe vivente che porta il suo augurio di casa in casa. Novità 2019, poi, i laboratori con i mattoncini nella sala delle associazioni “Dott. Magnani” di Piazza Malatesta dove tutti i giovedì, venerdì, sabato e domenica i bambini potranno sbizzarrirsi in attesa della grande mostra che l’amministrazione sta organizzando per la prossima primavera al castello. Eventi dunque per tutte le età e per tutti coloro che vorranno trascorrere una giornata nella nostra galleria commerciale naturale o spaziando fra Rocca Malatestiana e Museo Civico Archelogico in un’atmosfera natalizia che inonderà l’intero paese”.

Per informazioni: Ufficio IAT Verucchio: 0541 670222 - ufficioiat@prolocoverucchio.it Gruppo “Amici della Tavola”: info.amicidellatavola@gmail.com I programmi completi e gli aggiornamenti sono consultabili sulle pagine Facebook: Comune di Verucchio, Proloco Verucchio, Amici della Tavola