Giornata evento all'Oasi Ca' Brigida con il Wwf

Domenica 26 maggio Giornata di festa all' Oasi Ca' Brigida di Verucchio, in Via del Grano, 333 a Verucchio. I "cancelli" saranno aperti già dal primo mattino e chiuderanno a notte tarda. E' prevista tra le altre cose, la premiazione dei disegni realizzati dai bimbi delle scuole primarie che hanno visitato l' oasi, sia personalmente che con la scuola.

Il programma:

09:30 Saluto di benvenuto

09:45 Visita guidata (L. Bagli)

10:45 Presentazione nuovo sito orchidee (L. Bagli – Pietro Paolo Maiani)

12:00 Premiazione Bagnino Torre Pedrera difesa Meduse

12:30 Pranzo preparato dai volontari

(prenotazioni entro venerdì sera, 24 maggio, al 329.4778151 - Elide)

14:30 Inaugurazione mostra collezione naturalistica (pennario, crani e arti uccelli) del veterinario Stefano Rossi di Riccione, donata dalla mamma Giuliana

15:00 Visita alle piccole vasche per illustrare l'importanza di una piccola zona umida e come poterla realizzare anche nel giardino di casa (per chi possiede spazio) (Fabio Re)

15:30 Visita guidata

16:00 Dimostrazione ASD Dog Revolution e Associazione Nazionale Polizia di Stato: Avvicinamento al cane e primo approccio

16:30 “L’uomo che sognava i Lupi” presentazione del libro del dr. Marco Galaverni

a seguire

Facciamo il punto sul Lupo nella provincia di Rimini a cura del Colonnello Aldo Terzi, Carabinieri Forestali di Rimini

Il mio rapporto con il Lupo a cura di Giampiero Semeraro

18:00 premiazione disegni alunni che hanno visitato l’ oasi

19:30 Cena frugale preparata dai volontari

(prenotazioni entro venerdì sera, 24 maggio, al 329.4778151 - Elide)

21:30 Wolf howling

mostra: "Una raccolta filatelica per la tutela degli animali in via di estinzione" raccolta francobolli della Bolaffi

Stand WWF di benvenuto; Stand WWF il mercatino del libro usato naturalistico; Stand Carabinieri Forestali; Stand vivaio “I Due Riccioli Verdi” di Stefano Greco; Stand A.S.D. Dog Revolution e Associazione Nazionale Polizia di Stato-Cinofili