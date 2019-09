A San Leo nuovo appuntamento della rassegna "Viaggiando con Dante"

La Città di San Leo propone per domenica 8 Settembre alle ore 18.00 nel Teatro Mediceo, un nuovo appuntamento della rassegna "Viaggiando con Dante". Protagonista del tardo pomeriggio leontino sarà la proposta musicale realizzata in collaborazione con l'Associazione Sammarinese Dante Alighieri presieduta da Franco Capicchioni. "Dante in musica" sarà una piacevole conversazione musicale condotta ed eseguita da Marco Capicchioni e Nicola Giaquinto che prende spunto dal celebre brano di Franz Liszt "Apres una lecture de Dante, fantasia quasi sonata", composto nel 1849 ed ispirato alla Commedia. Come è noto, infatti, il celebre musicista e concertista ungherese, esecutore di grande virtuosismo nonché inventore del recital pianistico, lesse, studiò e amò molto la cultura e la letteratura italiane, e come molti altri musicisti, specialmente stranieri, fu magneticamente attratto dal genio del Sommo Poeta dedicandosi con impegno e trasporto a tradurre sul pentagramma la bellezza e la forza delle terzine del sacro poema. Tanto più preziosa è questa esperienza se pensiamo a quanto il dialogo, anche e soprattutto a distanza di secoli, tra artisti e linguaggi artistici diversi arricchisca e moltiplichi vicendevolmente le possibilità e gli strumenti di comprensione estetica delle rispettive opere.

Leggendo Dante si fruisce e si comprende meglio Liszt e ascoltando Liszt si immagina e si interpreta meglio Dante.

L'incontro sarà quindi l’occasione per approfondire il fecondo e inesauribile rapporto tra il poema di Dante e la musica, attraverso l’esecuzione dal vivo del pianista Nicola Giaquinto che presenterà brani di Liszt, Haydn, Schubert e Scriabin. La Rassegna dantesca di San Leo, "Viaggiando con Dante", alla sua II edizione, propone poi, fino al 6 Ottobre, un articolato e diversificato programma che mira a sensibilizzare e coinvolgere il pubblico verso la scoperta e la conoscenza del ricco universo che dal Sommo Poeta si declina in multiformi contenuti e approcci passando per la Teologia, il teatro, l'approfondimento letterario e la traduzione di brani della Divina Commedia in componimenti per cori; un vero e proprio universo che da Dante si apre e trae ispirazione. La proposta di Domenica 8 Settembre non è solo un invito a conoscere Dante ma anche una piacevole proposta di viaggiare con lui alla scoperta del borgo Medievale di San Leo e delle meraviglie storiche e architettoniche che custodisce. Tutti gli appuntamenti di "Viaggiando con Dante" sono ad ingresso gratuito e volti alla più ampia fruizione e diffusione del patrimonio culturale di Dante Alighieri cui la Città di San Leo è tanto legata come ricorda il passo del IV Canto del Purgatorio: “Vassi in San Leo e discendesi in Noli, montasi su in Bismantova e ‘n Cacume con esso i piè; ma qui convien ch’om voli”.

.