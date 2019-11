Black Friday vip con Marco del Torchio e Denis Dosio

Continua il mese di grandi emozioni al Centro Valmarecchia di Villa Verucchio. Venerdì 29 novembre dalle ore 15.30, in occasione del Black Friday, foto, risate e tanto divertimento in compagnia di due giovani star della rete: Denis Dosio e Marco del Torchio.

Denis Dosio, star di Instagram, influencer, deve il suo successo al reality “Il Collegio”. Classe 2001, nato a Forlì, di origini italo-brasiliane, frequenta l’ultimo anno di ragioneria e sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo. Nel 2017 ha esordito sul web, aprendo il suo primo canale su YouTube e da allora in tanti hanno iniziato a seguirlo.

Marco Del Torchio lavora nel mondo dello spettacolo come fotografo per riviste e libri, art director ed è stato protagonista, in qualità di esperto di social, della rubrica “105 Social Club”, in onda su Radio 105.

È anche co-fondatore, insieme ad altri quattro ragazzi milanesi, del primo social network italiano PiNg-RaM.