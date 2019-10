Villa Verucchio in festa tra inaugurazioni e la comicità di Duilio Pizzocchi

Sabato 5 e domenica 6 ottobre a a Villa Verucchio al Centro Valmarecchia è stato organizzato un fine settimana di eventi per tutta la famiglia per festeggiare il Conad Superstore, con giochi e intrattenimento per ogni età.

Dalle 10 alle 12.30 e 15.30-19 i più piccoli si potranno scatenare nel “Baby luna park”: enormi gonfiabili su cui saltare e scivolare, tanti giochi e zona truccabimbi. Domenica 6 ottobre, inoltre, alle ore 17, il comico Duilio Pizzocchi farà divertire i clienti del Centro con uno spettacolo di cabaret.

Infine, sempre domenica, il Risto Self Con Sapore Conad rimarrà aperto fino alle ore 22 con un imperdibile fuori menu, “Hamburger Mania”: hamburger caldi e irresistibili. Gli appuntamenti sono gratuiti e non richiedono alcuna prenotazione.